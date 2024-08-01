İthalatçılar ve İhracatçılar Birliği: İhracat yapıp, yurt dışına giden parayı yurt içinde kullanmayı amaçlıyoruz

Kürdistan Bölgesi İthalatçıları ve İhracatçıları Başkan Yardımcısı Şeyh Ata Muhammed, yurt dışına giden paranın yurt içinde kullanılması amacıyla yerel tüccarların ürünlerini komşu ülkelere ve İngiltere'ye ihraç etmeye çalıştığını söyledi.

Kurdista24’e konuşan Şeyh Ata Muhammed, “Yerel tüccarlar artık ürünlerini komşu ülkelere ve İngiltere'ye ihraç etmeye çalışıyor ve bu da mutluluk verici.” dedi.

Fabrika sahiplerinin daha fazla fabrika açıp işletebilmeleri için elektrik fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini kaydeden Muhammed, “Biz de ithalat yerine ihracat yapıp, yurt dışına giden parayı yurt içinde kullanabilelim.” diye konuştu.

Şeyh Ata Muhammed, “Kürdistan Bölgesi İthalatçılar ve İhracatçılar Birliği olarak iş adamlarıyla her zaman daha fazla fabrika açılması konusunda görüştük ancak fabrikalar için elektrik ve yol konusunda Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğine ihtiyaçları var.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yüklü miktarda patates ihracatı yaptıklarını ayrıca İngiltere'ye Süleymaniye’de şişelenen suyu ihraç ettiklerini söyleyen Muhammed, kavrulmuş nohut ihraç etmeye çalışan tüccarlar olduğunu kaydetti.

“İhtiyaçlarımızı aşan ve ihraç etmemiz gereken büyük bir yumurta ve tavuk üretimimiz var.” diyen Muhammed, “Bazı tüccarlar yurt dışına nar ihraç etmeye çalışıyor, biz de Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak tüccarların ihracat yapabilmesi için onlara yardımcı olacağız ve işlerini kolaylaştıracağız.” açıklamasını yaptı.