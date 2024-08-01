Başkan Barzani, Fransa'nın Erbil Başkonsolosunu kabul etti

Başkan Mesud Barzani, Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim ile Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki dostluk ve tarihi ilişkileri görüştü.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin Salahaddin’de Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim’i kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son siyasi gelişmeler, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümeti arasındaki ilişkiler ve yaklaşan Kürdistan Parlamento seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki dostluk ve tarihi ilişkiler ile bu ilişkilerin geliştirilmesine de vurgu yapıldı.