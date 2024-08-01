Politika

Başkan Barzani, Fransa'nın Erbil Başkonsolosunu kabul etti

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Başkan Mesud Barzani ile Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim
Başkan Mesud Barzani ile Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim
kürdistan Başkan Mesud Barzani Fransa Erbil Jan Braim Kürdistan Bölgesi

Başkan Mesud Barzani, Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim ile Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki dostluk ve tarihi ilişkileri görüştü.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin Salahaddin’de Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Jan Braim’i kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son siyasi gelişmeler, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümeti arasındaki ilişkiler ve yaklaşan Kürdistan Parlamento seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki dostluk ve tarihi ilişkiler ile bu ilişkilerin geliştirilmesine de vurgu yapıldı.

Görüşmeden bir kare 

 

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