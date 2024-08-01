Yedi ülkeden Ankara'da karşılıklı tutuklu takası

Aralarında ABD ve Rusya'nın da olduğu yedi ülke arasında tutuklu takası yapılacağı iddiaları sürerken, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) büyük bir “takas operasyonunu koordine ettiği” açıklandı.

MİT’in ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attığı bildirildi.

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

Son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçten operasyonun diyalog kanallarının kurulmasının MİT tarafından sağlandığı kaydedildi.

Operasyonla ilgili paylaşılan bilgilere göre MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı.

Takas edilen isimler arasında şu kişiler de yer aldı:

Rusya'da tutuklu The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta tutuklu Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov.