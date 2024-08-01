New York Times: İsmail Haniye, odasına yerleştirilen bombayla öldürüldü

New York Times, yedi kaynağa dayandırarak hazırladığı raporunda, İsmail Haniye suikastının, İsrail'in daha önce Tahran'a ve Haniye'nin kaldığı konuta gizlice yerleştirdiği bombanın infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştirildiğini yazdı.

New York Times, Haniye suikastına ilişkin raporunda, bombanın yaklaşık 2 ay önce İsmail Haniye’nin kaldığı konuta yerleştirildiğini iddia ederken, konutun İran Devrim Muhafızları tarafından korunduğunu ve Tahran'ın kuzeyindeki Neşet adlı büyük bir konut projesinin parçası olduğunu belirtti.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

Raporda, “Haniye’nin odasında olduğundan emin olunduktan sonra bombanın uzaktan patlatılarak hem kendisinin hem de korumasının öldürüldüğü” vurgulandı.

Üst düzey İranlı ve Devrim Muhafızları yetkililerine göre bomba binayı sarstı, bazı pencereleri kırdı ve dış duvarın bir kısmının çökmesine neden oldu. Hasar New York Times'ın yayınladığı fotoğrafta da görülüyor.

Haniye’nin önceki Tahran ziyaretlerinde de birkaç kez söz konusu konutta kaldığı bilgisine yer verilen raporda, “Bu durum, suikast planının konut projesinde farklı bir güvenlik açığı bulunmasına ve odaya bomba yerleştirip haftalarca gizli tutulabilmesine yol açtı.” şeklinde değerlendirmeye yer verildi.

İsmail Haniye suikastının aylar öncesinden planlandığı ve söz konusu konutun yakın takip altında tutulduğu ifade edilen rapora göre “patlama kompleksin binasına zarar vererek pencerelerin kırılmasına ve bir duvarın çökmesine neden oldu; bu da patlamanın bir füzeden kaynaklanmış olması durumunda hasarın boyutunun çok daha büyük olacağını düşündürdü.”

New York Times'ın raporuna göre Haniye'nin kaldığı bina personeli patlama karşısında şoka uğradı ve Haniye’nin odasına girdikten sonra onu ölü buldu. Sağlık ekipleri yakın korumasını kurtarmaya çalıştı ancak o’da hayatını kaybetti.

Raporda, Filistin İslami Cihadı Örgütü lideri Ziyad al-Nakhalah'ın konakladığı odanın olay yerine yakın olması ve herhangi bir hasar görmemesinin, Haniye suikastının detaylıca planlandığını gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye’nin suikastın yaşandığı saatlerde Tahran’da olduğu ve kısa sürede olay yerine gelerek Haniye’nin naaşını gördüğü ifade edilen raporda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin olaydan haberdar edildiği ve İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in o gece olaydan haberdar edildiği bilgisi de yer aldı.