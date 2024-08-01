İtalya açıklarında boğulan Kürt göçmenlerin naaşı Erbil'e getiriliyor

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatı doğrultusunda, İtalya’nın güneyindeki Kalabriya açıklarında yaşanan tekne kazasında hayatını kaybedenlerin naaşı Erbil’e getirilecek.

Sivil toplum örgütü RESQSHIP tarafından 17 Haziran 2024 yapılan açıklamada, İtalya açıklarında batan ahşap bir tekneden 2’si bilinçsiz olmak üzere 51 kişinin kurtarıldığı belirtilerek, geminin alt güvertesinde 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

İtalya Sahil Güvenliği de Kalabriya bölgesinin yaklaşık 220 kilometre doğusunda bir yelkenli teknenin battığını açıklamıştı.

Tekne kazalarından sağ kurtulanlar İtalya’daki hastanelerde tedavi görürken, Başbakan Barzani’nin talimatıyla vefat edenleri naaşı yarın (2 Ağustos 2024) Erbil’e ulaştırılacak.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İtalya'daki temsilcisi Rezan Hamasaleh, kazanın öğrendiği ilk anlardan itibaren kaza sırasında teknede olanların bulunması için polis ve ülkenin ilgili kurumlarıyla iletişimdeydi.

Arama çalışmalarında 13'ünün Kürt olduğu belirlenen 40 cenazeye ulaşıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bir heyet, 13 kişinin naaşının yarın Erbil’e ulaştırılması için İtalya’da bulunuyor. Başbakan Mesrur Barzani, olayın başından itibaren cenazelerin geri getirilmesi sorumluluğunu üstleneceğini söylemişti.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, 20 Haziran 2024 Perşembe günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde İtalya açıklarında tekneleri batan göçmenlerin davası hukuki bir dava haline geldi ve İtalyan Hükümeti olayla ilgileniyor. Bu amaçla Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatı üzerine Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bir ekip şu anda ülkede bulunuyor.” demişti.