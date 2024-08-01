ABD'den tutuklu takası için Türkiye'ye teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen tutuklu takas operasyonuna ilişkin ayrı ayrı yazılı açıklama yaptı.

Joe Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin "Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İsimleri Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza olan kişilerin serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen ülkelere ayrıca teşekkür eden Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Bu anlaşmayı mümkün kılan bir grup müttefikimiz Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı ayrıca teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Sarayda bir grup gazeteciye telekonferans yoluyla verdiği brifingde, Almanya, Slovenya, Norveç ve Polonya'nın da dahil olduğu anlaşmanın ABD ile Rusya arasındaki en büyük tutuklu takası anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçeceğini vurguladı.

Norveç, Slovenya, Polonya ve Almanya'da tutuklu olan Rusların da anlaşmaya dahil edilmesiyle geniş bir takas operasyonunun mümkün hale geldiğini dile getiren Sullivan, "Bu anlaşmayı mümkün kılan hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız." diye konuştu.