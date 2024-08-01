Ekonomi

Irak, Kerkük petrol sahalarını İngiliz şirketi aracılığıyla geliştirecek

author_image Kurdistan24
Irak ile İngiliz şirket arasındaki imza töreni
Irak ile İngiliz şirket arasındaki imza töreni
Irak Kerkük Petrol Britanya Petroleum

Irak, Kerkük'ün kuzeyindeki petrol sahalarını geliştirmek ve bu alandaki yatırımları güçlendirmek için bir İngiliz şirketle anlaşma imzaladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani gözetiminde, bugün (1 Ağustos 2024) Kerkük’ün kuzeyindeki petrol sahalarının geliştirilmesi konusunda bir İngiliz şirketiyle mutabakat zaptı imzaladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Sudani’nin Irak Petrol Bakanlığı ile Britanya Petroleum arasında Kerkük'teki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir petrol mutabakat zaptı imza törenine başkanlık ettiği bildirildi.

Mutabakat, Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hayyan Abdulgani ve şirketin CEO'su ve temsilcisi Murray Oceancloss tarafından imzalandı.

Açıklamaya göre mutabakat, Babagurgur, Avana, Bay Hasan, Cmbur ve Xebbaz sahaları da dahil olmak üzere Kuzey Petrol Şirketinin Kerkük'teki sahalarının rehabilitasyonu ve geliştirilmesini kapsıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv