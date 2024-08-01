Irak, Kerkük petrol sahalarını İngiliz şirketi aracılığıyla geliştirecek

Irak, Kerkük'ün kuzeyindeki petrol sahalarını geliştirmek ve bu alandaki yatırımları güçlendirmek için bir İngiliz şirketle anlaşma imzaladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani gözetiminde, bugün (1 Ağustos 2024) Kerkük’ün kuzeyindeki petrol sahalarının geliştirilmesi konusunda bir İngiliz şirketiyle mutabakat zaptı imzaladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Sudani’nin Irak Petrol Bakanlığı ile Britanya Petroleum arasında Kerkük'teki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir petrol mutabakat zaptı imza törenine başkanlık ettiği bildirildi.

Mutabakat, Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hayyan Abdulgani ve şirketin CEO'su ve temsilcisi Murray Oceancloss tarafından imzalandı.

Açıklamaya göre mutabakat, Babagurgur, Avana, Bay Hasan, Cmbur ve Xebbaz sahaları da dahil olmak üzere Kuzey Petrol Şirketinin Kerkük'teki sahalarının rehabilitasyonu ve geliştirilmesini kapsıyor.