Ekonomi

Kameran Salah: İran'la ticaretin değeri bu yıl 2 milyar doları aştı

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kürdistan Kürdistan Bölgesi İran ticari ilişkiler Erbil Ticaret Odası

Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bu yıl önemli ölçüde artması bekleniyor.

Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kameran Salah, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin büyük bir toparlanma yaşadığını ve tarımın büyük ölçüde geliştiğini bildiren Kameran Salah, “Yerli ürünlerimizin birçoğunu yurt dışına ihraç ediyoruz.” dedi.

Kameran Salah, “Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki taraf arasındaki ticari ilişkilerin bu yıl önemli ölçüde artması bekleniyor.” ifadesini kullandı.

Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, İran'la ticaretin bu yıl şu ana kadar 2 milyar 400 milyon dolara ulaştığını aktardı.

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