Heniyye'nin naaşı Katar'a ulaştırıldı
İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşı, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştırıldı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan habere göre Heniyye'nin naaşı, cuma günü defnedileceği Doha'ya ulaştırıldı.
Heniyye için bugün İran'ın başkenti Tahran'da da cenaze töreni düzenlenmişti.
Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Heniyye'nin cuma namazı sonrası Doha'daki Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirilmişti.