Politika

Türkiye Haniye için bir günlük milli yas ilan etti

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türkiye İran Tahran suikast Hamas İsmail Haniye

Türkiye’de İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bir günlük milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın (2 Ağustos Cuma) İsmail Haniye’nin uğradığı suikasta hayatını kaybetmesi dolayısıyla bir günlük milli yas ilan etti.

Erdoğan'ın paylaşımında, kendi imzası bulunan Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.

Söz konusu kararda, "Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan İsmail Haniye, 31 Temmuz’da sabaha karşı kaldığı konutuna suikasta uğradı.

Haniye ve yakın koruması söz konusu suikastta hayatını kaybetti.

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