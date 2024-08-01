İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendi

Ürdün, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine çok sayıda roket atılmasının ardından hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

İsrail yayın kuruluşu ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesine yaklaşık 60 roket atıldığını, bunlardan 15'inin İsrail tarafından imha edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu da Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükr'ün öldürülmesinden bu yana ilk kez ülkenin kuzeyindeki Batı Celile'ye onlarca füze ateşlendiği açıklamasında bulundu.

CNN’nin ABD Savunma Bakanlığına dayandırarak yayınladığı bilgilere göre İran ve müttefikleri önümüzdeki 72 saat içinde İsrail'e karşı büyük bir saldırı başlatacak.

Öte yandan Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

İsrail’e yönelik saldırı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın 30 Temmuz Salı günü Beyrut'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür’ün cenazesinde bugün (1 Ağustos)yaptığı açıklamada, “İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden intikam beklesinler.” dedi.

Golan Tepeleri'ne roketli saldırı

28 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Medel Şems beldesinde bir futbol sahasına yönelik roket saldırısının "Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği" ve saldırıyı herkesin kınaması gerektiği belirtilmişti.