Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Ezidilere yönelik kararı memnuniyetle karşıladı

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Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani
Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani
kürdistan Kürdistan Bölgesi Peşawa Hewramani Ezidi

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Ezidilerin ve soykırımın tüm kurbanlarının anılması için bir gün belirlenmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, bugün (1 Ağustos 2024) yaptığı açıklamada, Sudani’nin Ezidilere yönelik aldığı bir kararı değerlendirdi.

Hewramani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak Başbakanı'nın 3 Ağustos tarihini Ezidi kurbanları ve tüm soykırım kurbanları için saygı günü olarak belirlemesini memnuniyetle karşılıyor.” ifadesini kullandı.

Peşawa Hewramani, “Irak Başbakanı'nın aldığı karar uyarınca o tarihte her yıl sabah saat 10'da, kurbanların ruhlarını onurlandırmak için devlet daireleri, halka açık yerler, pazar yerleri ve sokaklarda mağdurlara saygı duruşunda bulunmak için saygı duruşunda bulunacak. Biz Kürdistan Bölgesi olarak bu karara saygı duyuyoruz, önemli ve gerekli görüyoruz.” dedi.

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