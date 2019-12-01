ضمن سلسلة الاصلاحات.. كوردستان تحظر تشغيل التلفاز في الحضانات

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان حظر تشغيل التلفاز في حضانات الاطفال.

وتاتي هذه الخطوة بهدف الاهتمام بتربية الاطفال بشكل افضل، والتركيز على تعليمهم مهارات ونشاطات تنمي شخصياتهم وفق ما افادت الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة لكوردستان 24 ان "ينبغي ان تتوافر في الحضانات بيئة ملائمة لتربية الاطفال، وابعادهم عن الصور والبرامج التي تبث على الاقنية والتي قد تسبب ضررا صحيا لهم سواء جسديا أو نفسيا".

وتستقبل الحضانات في كوردستان، الاطفال من سن الشهرين وحتى 4 اعوام، حيث يضطر الابوان العاملان الى وضع ابنائهم في هذه المراكز كي يتمكنوا من العمل.