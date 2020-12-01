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رئيس حكومة اقليم كوردستان يعزي بيكرد طالباني
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ترشيح أوميد خوشناو لمنصب محافظ اربيل
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الهدوء يعود الى القامشلي والحسكة بعد اتفاق فك الحصار
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العراق يسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا
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الرئيس بارزاني ومانوكيان يؤكدان اهمية تعزيز العلاقات بين الاقليم وارمينيا
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اقليم كوردستان يسجل وفاتين و54 اصابة جديدة بكورونا
بورصة اليوم.. الدولار بسعر جديد والذهب يرتفع في كوردستان
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الدولار يتراجع في أسواق إقليم كوردستان وبغداد
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"المعدن الأصفر" يرتفع مع صعود الدولار في كوردستان
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تراجع للدولار مع انخفاض الذهب في إقليم كوردستان وبغداد
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كوردستان تدشن أسبوعها بارتفاع الدولار وبغداد على نفس الخطى
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