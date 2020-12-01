رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

رئيس حكومة اقليم كوردستان يعزي بيكرد طالباني
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شابت انتخابات 2018 شبهات بالتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين - صورة: كوردستان 24

في العراق.. "انتخابات تشرين" تمدد مهلة تسجيل الأحزاب والناخبين
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رأي - مقال
برلمان العراق - صورة: فرانس برس

انس محمود الشيخ مظهر

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ثورة تصحيحية.. ثلاثة برلمانات في العاصمة بغداد

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سنار شريف علي

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مستقبل السياسة الأمريكية في عهد بايدن هل يتغير شيء أم لا؟

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"الاعتداء عليهم اعتداء عليّ".. عميد السلك الدبلوماسي يتحدث عن موقف نبيل للرئيس بارزاني تجاه العرب

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