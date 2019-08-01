بغداد تكرم مخرجا سينمائيا كورديا

اربيل (كوردستان 24)- كرمت المديرية العامة للسينما والمسرح المخرج الكوردي العراقي سهيم عمر خليفة.

وجرت مراسم التكريم يوم السبت الماضي برعاية وزير الثقافة والاثار العراقي وتحت عنوان "ليالي السينما" في قاعة المسرح الوطني في بغداد وذلك بحضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية.

وتمت المراسم بعد عرض الفيلم الاخير للمخرج عمر خليفة "زاغروس" والذي نال العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية منها المهرجان السينمائي الدولي في بلجيكا.

وخليفة ينحدر من مدينة زاخو باقليم كوردستان ويقيم في بلجيكا.