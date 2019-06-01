"قلعة اربيل" في المانيا

اربيل (كوردستان 24)- يشارك الصحفي الكوردي يوسف منتك بصور لقلعة اربيل في مهرجان بمدينة المانية.

وسينطلق مهرجان "فصل الصيف الثقافي" بمدينة لودفيكس هافن الالمانية يوم السبت 15 حزيران وحتى 29 من الشهر نفسه.

والصور بكاميرا يوسف منتك وهو عضو في حزب الخضر الالماني حيث سيقيم على هامش المهرجان ندوة حول تاريخ قلعة اربيل.

وادرجت لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو قلعة اربيل في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2014.

وتمثل القلعة نمطاً مميزاً يشبه المروحة يعود تاريخه إلى أواخر الفترة العثمانية في أربيل.

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