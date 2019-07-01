"إقبال واسع" تشهده النسخة الثالثة لمعرض الكتاب بالقامشلي

ونقل مراسل كوردستان24 فرهاد احمي عن اصحاب دور نشر قولهم ان المعرض يحظى بإقبال واسع".

ويشارك في المعرض اكثر من 100 الف كتاب باللغات العربية والكوردية والسريانية والتركية والانجليزية والفرنسية، ويضم المعرض نحو 8500 عنوان و43 قسمًا.

وتتميز هذه النسخة من معرض الكتاب كونه أتاح دخول كتب جديدة للمنطقة تم جلبها من دمشق وإقليم كوردستان وتركيا.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لفرهاد احمي