"إقبال واسع" تشهده النسخة الثالثة لمعرض الكتاب بالقامشلي

اربيل (كوردستان 24)- تستمر فعاليات النسخة الثالثة لمعرض الكتاب في مدينة القامشلي وسط مشاركة واسعة.
والمعرض المسمى "هركول" والذي ترعاه مؤسسات الإدارة الذاتية افتتح يوم أمس السبت تحت شعار "مجتمع يقرأ، مجتمع يرتقي" وتستمر فعالياته لخمسة ايام.
وشهد "هركول" مشاركة العشرات من دور النشر التي قدمت من كوباني ومنبج والرقة وعفرين والاتحادات الثقافية والكتاب المستقلين، ليشكل فرصة لسكان المنطقة للاطلاع على آلاف العناوين.
وتتخلل ايام المعرض العديد من النشاطات الثقافية والمحاضرات الادبية ونقاشات الطاولة المستديرة وتوقيع للكتب.
ونقل مراسل كوردستان24 فرهاد احمي عن اصحاب دور نشر قولهم ان المعرض يحظى بإقبال واسع".
ويشارك في المعرض اكثر من 100 الف كتاب باللغات العربية والكوردية والسريانية والتركية والانجليزية والفرنسية، ويضم المعرض نحو 8500 عنوان و43 قسمًا.
وتتميز هذه النسخة من معرض الكتاب كونه أتاح دخول كتب جديدة للمنطقة تم جلبها من دمشق وإقليم كوردستان وتركيا.
تحرير سوار احمد
عن تقرير لفرهاد احمي
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