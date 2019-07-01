وصول اولى طائرتين تقلان حجاجا عراقيين الى المدينة المنورة

اربيل (كوردستان 24)- افادت هيئة الحج والعمرة، اليوم الخميس، بوصول أولى طائرتين تقلان حجاج عراقيين الى المدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان ان "الهيئة بدأت اليوم بتفويج حجاج الجو، حيث وصلت اولى رحلتين انطلقتا من مطاري اربيل والنجف على متنهما (620) حاجا".

وبحسب الكناني فإن "تفويج الحجاج جوا من المطارات العراقية الخمسة (بغداد-النجف -البصرة-اربيل-السليمانية) سيكون بواقع (3-5) رحلات يومية وتستمر لغاية نهاية الشهر الجاري".

وستقوم الهيئة بنقل اكثر من 26 الف حاج عبر هذه المطارات، فيما سيتم تفويج حوالي 24 الفا اخرين برا، عبر منفذ عرعر الحدودي بحسب ما أوضحت هبئة الحج.

واشار مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم في بيا بوقت سابق الى وجود تنسيق عالي المستوى مع الهيئة العليا للحج والعمرة والمطارات المحلية من اجل انجاز خطة التفويج الى الديار المقدسة للموسم الحالي 2019 .

سوار احمد