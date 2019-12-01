كوردستان تتخذ اجراءات "صارمة" بحق السحرة والمشعوذين

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان انها ستتخذ اجراءات "صارمة" بحق السحرة والمشعوذين في الاقليم.

وذكر بيان لوزارة داخلية اقليم كوردستان ان وزارتي الداخلية والاوقاف متوافقتان بشأن اتخاذ كافة الاجراءات لمنع ظاهرة الدجل والسحر والشعوذة في اقليم كوردستان.

وجاء في البيان "وفق اقتراح من وزارة الوقاف والشؤون الدينية وبعد ارسال الكتاب رقم 153 بتاريخ 14 – 10-2019 لوزارة الداخلية بهدف التنسيق لوضع حد لظاهرة الدجل والشعوذة واخراج الجن".

واشار البيان الى ان "بعض الاشخاص وبعيدا عن قيم المجتمع الاسلامي المقدسة، يستغلون عواطف الناس لمصالح شخصية".

واكدت وزارة الداخلية انها اخطرت شرطة الاقليم لاتخاذ اجراءات "صارمة" والقيام بما يلزم لمنع هذه الظاهرة.

ويقول مراقبون ان هذه الظاهرة تنتشر في المجتمعات الشرقية بسبب الجهل حيث يقوم المشعوذون بالادعاء بأنهم يشفون المرضى بطرق لا تمت الى التطور العلمي والطبي، فيما تساهم الترويجات والإعلانات في مواقع التواصل الإجتماعي وأحيانًا من خلال القنوات التلفزيونية بزيادة انتشارها.

سوار احمد