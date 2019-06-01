افتتاح اول مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في عامودا

وتقول مديرة المركز ان أكبر مشكلة تواجههم هي عدم تقبل المجتمع لفكرة الاعتراف بأن ولدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، اما المشكلة الاخرى فهي ضعف التمويل".

وتقول خولة ابراهيم "نعاني بشدة من قلة التمويل خصوصا أننا نعتمد على الجهود والتمويل الذاتي كما أن عدم تقبل الاهالي لهذه الثقافة يصعب الأمر أحيانا".