افتتاح اول مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في عامودا

اربيل (كوردستان 24)- افتتح في مدينة عامودا التابعة لمناطق الادارة الذاتية بشمال سوريا أول مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحتضن المركز حاليا 16 طفلا، فيما يتم العمل على اعادة دمجهم في المجتمع وفق برامج وخطط علمية.
ويقوم العاملون المتطوعون في المركز بتعليم الاطفال والقراءة والكتابة وكذلك معالجتهم النفسية.
وتقول كوثر ابراهيم وهي مدربة في المركز لكوردستان24 "اننا نلاقي صعوبات كبيرة بعملنا، فبعض الأطفال يحتاجون الى شهر كامل للتجاوب مع خطة ما في حين قد يتجاوب آخرون للخطة نفسها خلال اسبوع".
وتقول مديرة المركز ان أكبر مشكلة تواجههم هي عدم تقبل المجتمع لفكرة الاعتراف بأن ولدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، اما المشكلة الاخرى فهي ضعف التمويل".
وتقول خولة ابراهيم "نعاني بشدة من قلة التمويل خصوصا أننا نعتمد على الجهود والتمويل الذاتي كما أن عدم تقبل الاهالي لهذه الثقافة يصعب الأمر أحيانا".
وشددت ابراهيم على ضرورة انشاء ورشات توعية للأهالي بهدف نشر الوعي بضروة الحاق اطفالهم المنتمين لهذه الشريحة في سبيل العمل على اعادة دمجهم مع المجتمع.
تحرير سوار أحمد
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