الفنانة الكوردية الهولندية ناز تفوز بجائزتين اوروبيتين

أربيل (كوردستان 24)- فازت المغنية وكاتبة الأغاني الهولندية الكوردية ناز محمد، بجائزتين في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الكبرى في هولندا.

وناز البالغة من العمر 21 عاما تسلمت الجائزتين يوم الجمعة في حفل اقيم في هولندا.

ونالت ناز "جائزة الاتحاد الأوروبي الجديدة للموسيقى الشعبية والمعاصرة" ، وهي تحتفل بـ "الفنانين الناشئين الذين يمثلون الصوت الأوروبي اليوم والغد".

وكانت ناز من بين الفائزين الثمانية في طبعة عام 2020، بما في ذلك جائزة الاختيار العام، التي تحمل جائزة نقدية قدرها 5000 يورو.

ونشأت ناز في هولندا، حيث طورت موهبتها ومهاراتها الموسيقية سواء في الموسيقا الكوردية او الهولندية.