موسیقی

الفنانة الكوردية الهولندية ناز تفوز بجائزتين اوروبيتين

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
الفنانة الكوردية الهولندية ناز تفوز بجائزتين اوروبيتين
الفنانة الكوردية الهولندية ناز
موسيقا ناز هولندا جوائز اوروبية

أربيل (كوردستان 24)- فازت المغنية وكاتبة الأغاني الهولندية الكوردية ناز محمد، بجائزتين في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الكبرى في هولندا.

وناز البالغة من العمر 21 عاما تسلمت الجائزتين يوم الجمعة في حفل اقيم في هولندا.

ونالت ناز "جائزة الاتحاد الأوروبي الجديدة للموسيقى الشعبية والمعاصرة" ، وهي تحتفل بـ "الفنانين الناشئين الذين يمثلون الصوت الأوروبي اليوم والغد".

وكانت ناز من بين الفائزين الثمانية في طبعة عام 2020، بما في ذلك جائزة الاختيار العام، التي تحمل جائزة نقدية قدرها 5000 يورو.

ونشأت ناز في هولندا، حيث طورت موهبتها ومهاراتها الموسيقية سواء في الموسيقا الكوردية او الهولندية.

معارض مصورة ذات صلة
موضوعات ذات صلة
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة