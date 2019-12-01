التربية تحسم جدلاً بشأن تأجيل العام الدراسي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة التربية العراقية الاثنين إصدار قرار يقضي بتأجيل العام الدراسي الجاري على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب.

وجاء هذا النفي بعدما تداولت صفحات على فيسبوك شائعات قالت فيها إن وزارة التربية تفكر بالفعل في تأجيل العام الدراسي بسبب الإضراب عن الدوام في بعض المدارس.

وقالت وزارة التربية في بيان إن هيئة الرأي التي تترأسها وزيرة التربية سها خليل العلي بك لم تُناقش موضوع تأجيل العام الدراسي لهذا العام، مؤكدة في الوقت نفسهُ استمرار الدوام الرسمي في المحافظات كافة.

وأضاف البيان أن وزارة التربية أنهت استعداداتها اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ لإجراء امتحانات نصف السنة، اذ منحت الوزارة المدارس والمديريات ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺪول اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ.

وجاء في البيان "أما فيما يخص رواتب الهيئات التعليمية العاملة في المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات فأن مسؤولية صرفها تقع على المحافظات".

هذا ودعت الوزارة طلبتها جميعاً الى الحذر من مروجي الإشاعات وأخذ القرارات الصائبة من المواقع الموثقة الرسمية لوزارة التربية حفاظاً على عمل المؤسسة التربوية في البلاد.