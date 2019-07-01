اربيل (كوردستان 24)- يعدّ مقهى الحمراء اقدم المقاهي في ناحية تربسبية التي تبعد نحو30 كيلو مترا شرقي مدينة القامشلي بشمال سوريا.

و"الحمراء" والذي يعرف بمقهى "عزيز زور آفا" أيضا يؤمّه الناس من مدينة تربسبية "القحطانية" وريفها للتسلية والاجتماع بالاصدقاء والمعارف.

وبحسب ما يفيد سكان المنطقة فإن المقهى الذي تعود ملكيته لعائلة مسيحية يعدّ اقدم مقهى في البلدة.

ويجتمع في المقهى كورد وعرب، مسيحيون وايزيديون ومسلمون تعايشوا منذ عقود طويلة في المنطقة ونشأت بينهم علاقات متينة.

ويقول الرجل المسن حاج عثمان والذي يبلغ عمره 90 عاما لكوردستان 24 ان معظم أقرانه توفوا وأنه يزور المقهى بشكل شبه يومي ليتذكر الايام الجميلة التي قضاها مع اصدقائه.

تحرير سوار أحمد

عن تقرير لافا اسعد