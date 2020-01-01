بالفيديو | شاب يغطس في بركة مياه متجمدة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أقدم شاب في العقد الثاني من عمره بممارسة رياضة السباحة في بركة مياه متجمدة تحت الصفر المئوي.

واعتاد الشاب ھلكورد جوماني، وهو من سكنة ناحية بالكايتي التابعة لقضاء جومان في أربيل، على ممارسة رياضة كهذه كل موسم شتاء.

ويقفز الشاب من حافة جليد داخل بركة مياه متجمدة، ويقول أثناء ممارسته للسباحة "هذا رائع جدا".

ونزولا عند طلب الشخص الذي كان يصوره يمضي الشاب مزيدا من الوقت داخل تلك المياه التي كانت تحتوي على قطع من الجليد.