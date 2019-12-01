بلمسات يابانية.. كوردستان تبدأ بأولى خطوات تأهيل القطاع الخدمي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن إقليم كوردستان الاثنين إبرام اتفاقية ضمن القرض الياباني لتأهيل القطاع الخدمي في الإقليم على مراحل عديدة.

وسبق أن قالت طوكيو إن لإقليم كوردستان حصة مالية من القرض المالي الذي منحته اليابان للحكومة العراقية للنهوض بالواقع الخدمي.

وقال وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن وزارته أبرمت اليوم الاثنين اتفاقية مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في مجال تأهيل القطاع الخدمي في عموم محافظات الإقليم.

وأضاف أن العقد ابُرم في إطار القرض الياباني للعراق، مشيراً الى أن أحد بنود القرض يتعلق بمشروع مجاري أربيل الكبير.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن مشروع المجاري الكبير سيتم إنجازه على أربع مراحل في فترات زمنية مختلفة.

وقال وزير البلديات إن كلفة المرحلة الأولى تصل الى 300 مليون دولار.

ويأتي العقد في إطار مساعي حكومة رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتأهيل البنية التحتية وإجراءات إصلاحات واسعة في القطاع الخدمي للإقليم.