بعد الطماطم والرمان.. كوردستان تحظر استيراد العسل

اربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان، حظر استيراد العسل بهدف تسويق المنتج المحلي في الاسواق الداخلية حتى اشعار اخر.

وقالت الوزارة إنه تقرر منع استيراد العسل الى اقليم كوردستان اعتبارا من 25 أيلول سبتمبر وحتى اشعار آخر، حسبما جاء في كتاب رسمي.

وأوضحت أن الهدف من اتخاذ القرار هو حماية المنتج المحلي، حيث ستجري خلال الشهر الجاري نشاطات تسويقية مهمة للعسل المحلي.

وصدر القرار بناء على طلب من نحالي كوردستان وعدد من المنظمات والمجموعات العاملة في مجال جمع وانتاج العسل.

يأتي هذا في وقت تم فيه في وقت سابق حظر استيراد الطماطم والرمان في اقليم كوردستان لافساح المجال لتسويق المنتجات المحلية.

واكدت حكومة اقليم كوردستان الجديدة انها ستدعم القطاع الزراعي والمنتجات المحلية في مسعى لتنويع مصادر الدخل.

سوار أحمد