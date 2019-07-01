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مخاوف من عقوبات أمريكية تتسبب بهبوط بالليرة التركية

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
مخاوف من عقوبات أمريكية تتسبب بهبوط بالليرة التركية
مخاوف من عقوبات أمريكية تتسبب بهبوط بالليرة التركية
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اربيل (كوردستان 24)- هبطت الليرة التركية 1.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات يوم الجمعة بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية بعد أن سلمت روسيا أجزاء من نظام صواريخ إس-400 للدفاع الجوي إلى تركيا.

وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.7460 مقابل العملة الأمريكية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780 .

وفي بورصة اسطنبول تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2.25 بالمئة في حين هبط مؤشر القطاع المصرفي 3.2 بالمئة وفق ما أفادت وكالة رويترز.

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