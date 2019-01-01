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مصادر: توقف تصدير النفط من ميناء وشركة ذي قار تغلق أبوابها

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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"توقف" تصدير النفط من ميناء وشركة ذي قار تغلق أبوابها
هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها عمليات التصدير منذ بدء الاحتجاجات قبل اكثر من شهر ونصف – صورة أرشيفية
العراق خور عبد الله نفط العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر ملاحية عراقية الثلاثاء، إن عمليات تصدير النفط من احد الموانئ الرئيسية قد توقفت بعدما اغلق المحتجون الطرق المؤدية إليه.

وقبل ذلك أغلق المتظاهرون المناهضون للحكومة الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر المسؤول عن معظم واردات البلاد من السلع.

وقال أحد المصادر لكوردستان 24 إن عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير في البصرة بأقصى الجنوب العراقي "قد توقفت" بعد إغلاق المتظاهرين الطرق المؤدية إليه.

ولم يصدر اي تعليق رسمي بعد.

وذكرت مصادر أخرى أن عددا من مهندسي قطاع النفط منعوا الموظفين من الدخول الى شركة نفط ذي قار مما دفعها الى إغلاق أبوابها.

وقُتل ما لا يقل عن 320 شخصا وأصيب الآلاف في العاصمة والمحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل النخبة الحاكمة.

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