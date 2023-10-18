انطلاق المهرجان الأول للرمان والعسل في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- انطلق صباح اليوم الأربعاء، المهرجان الأول للرمان والعسل في إدارة زاخو المستقلة، بمشاركة 30 مزارعاً ونحالاً.

وقال مدير عام زراعة زاخو، محمد سلمان، إن الهدف من افتتاح المهرجان هو "عرض منتجات مزارعي إدارة زاخو المستقلة على أبناء المنطقة".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن زاخو "منطقة زراعية تمتاز بتربتها ومناخها المناسبين جداً لزراعة مختلف المحاصيل، وتربية النحل".

وأوضح سلمان أن هناك مطالب لمزارعي المنطقة لحكومة إقليم كوردستان تتضمن مساعدتهم ودعم إنتاجهم من خلال تسويقها، كذلك توفير المياه والمستلزمات الزراعية الضرورية.

مؤكّداً أن الحكومة تنظر بعين الاعتبار لاحتياجات المزارعين وتواصل دعمها لهم.