"ضوء غريب" يظهر بسماء العراق.. ومختص يحدد أسبابه

أربيل (كوردستان 24)- ظهر ليلة امس ضوء أحمر مائل في سماء عدد من مدن الجنوب العراقي فيما انقسم كثيرون عن أسبابه لدرجة أن البعض اعتبر ذلك ظاهرة فلكية.

لكن المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية قال إن ما ظهر في سماء بعض المدن خلال الليل من ضوء مائل الى الاحمرار كما حدث في ذي قار وميسان ليلة البارحة "هو انعكاس ضوء أحد المصانع النفطية فيظهر على شكل صورة مواجهة في الجهة المقابلة في السماء".

وأضاف أن ذلك يحدث نتيجة لوجود بلورات ثلجية تتكون منها السحب العالية، وهذه الظاهرة تتكرر باستمرار في الأماكن التي تتواجد فيها أبراج المصانع والنفط.