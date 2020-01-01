تحذير إلكتروني.. "حصان طراودة" يستهدف العراق والمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف باحثون عن فيروس جديد من نوع "حصان طراودة" مدمج مع مستندات مايكروسوفت وورد يستهدف العراق ودول الشرق الأوسط، حسبما أفاد مركز الإعلام الرقمي.

وكشف باحثو وحدة الأمن السيبراني التابعة لشركة سيسكو تالوس، عن فيروس جديد تم تسميته باسم JhoneRAT يستخدم مستندات مايكروسوفت وورد للانتشار.

ويقول مركز الإعلام الرقمي في العراق، إن الفيروس الجديد يستغل الخدمات السحابية لشركة غوغل درايف وغوغل فورم وتويتر وImgBB لتتجنب حظر عناوين URL.

وأضاف المركز "في هذه الهجمات يتم جمع معلومات كاملة عن جهاز الضحية وبياناته ليتمكن المهاجمون من سرقتها واستغلالها".

وتستهدف الهجمة بلداناً محددة في الشرق الأوسط ناطقة باللغة العربية وهي المملكة العربية السعودية والعراق ومصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس وعمان واليمن وسوريا والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان".

ويقول الباحثون إن حملة الاستهداف وتوزيع الفيروس مستمرة منذ أواخر العام الماضي.