صحة وبیئة

مديرية الانواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس في كوردستان

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الانواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس في كوردستان
الانواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس في كوردستان
مديرية الانواء الحرارة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها لأحوال الطقس ودرجات الحرارة لليوم الاحد.

وتوقعت المديرية ان تكون السماء في عموم مدن اقليم كوردستان غائمة إلى غائمة جزئيا فيما درجات الحرارة في مدن الاقليم وكركوك تكون على النحو التالي:

أربيل:

درجة الحرارة العظمى 15

درجة الحرارة الصغرى 8

السليمانية:

درجة الحرارة العظمى 13

درجة الحرارة الصغرى 6

دهوك

درجة الحرارة العظمى 12

درجة الحرارة الصغرى 5

كركوك

درجة الحرارة العظمى 17

درجة الحرارة الصغرى 7

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