انواء كوردستان تتوقع حالة الطقس خلال يومين

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها للاجواء في مناطق اقليم كوردستان خلال يومين.

وأفاد بيان للدائرة بأن الاجواء، اليوم الثلاثاء، ستكون صافية مع وجود غيوم متقطعة في بعض مناطق اقليم كوردستان وستتراوح درجات الحرارة بين 23 الى 42 درجة مؤية.

وتوقعت الدائرة أن تكون الاجواء ليوم غد الاربعاء صافية في بعض المناطق وستتغير الى غائمة جزئياً في بعض المناطق الاخرى وستتراوح درجات الحرارة بين 23 الى 41 درجة مؤية.