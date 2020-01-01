قتل وتعنيف وطرد.. تزايد العنف ضد الرجال في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تزايدت حالات العنف ضد الرجال في اقليم كوردستان خلال العام الماضي وفق ما اعلنت منظمة معنية.

وقال رئيس اتحاد رجال كوردستان برهان علي لكوردستان24 ان احصائية الرجال المعنفين من قبل زوجاتهم قد ارتفعت في عام 2019 نسبة الى الاعوام السابقة.

وتابع علي "تم تسجيل 545 حالة شكوى من رجال تعرضوا للعنف و83 حالة انتحار عند الرجال و5 حالات قتل رجال على يد زوجاتهم بمساعدة اقاربهم او آخرين".

وقال عبد الله وهو احد المعنفين من قبل زوجاتهم لكوردستان24 "لقد طردتني زوجتي من المنزل، منذ عامين وانا مقيم في فندق، نحن فقراء ولكن هذا ليس سببا لتضربني زوجتي وتهينني".

ويطالب اتحاد رجال كوردستان بانشاء مكان آمن يلجأ اليه الرجال الذين يتعرضون للعنف من قبل زوجاتهم.