خانقين تسجل اعلى درجة حرارة

اربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان ان مدينة خانقين تصدرت قائمة اكثر المدن حرارة في اقليم كوردستان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للمديرية، اليوم الثلاثاء، ان مدينة خانقين تصدرت قائمة الدن الاكثر حرارة في اقليم كوردستان، مبينة انها سجلت 48 درجة مئوية.

وبحسب البيان فإن مدن اربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، وكركوك، سجلت درجات حرارة عظمى بلغت، 43، 42، 42، 44 و45 على التوالي.

وكانت هيئة الانواء الجوية في بغداد، قد أعلنت ان درجات الحرارة سترتفع خلال اليوم الثلاثاء وغد الاربعاء.

سوار أحمد