اخصائيون صينيون يحددون مصدر فيروس "كورونا"

أربيل (كوردستان 24)- حدد أخصائيون صينيون المصدر الأكثر ترجيحا لفيروس "كورونا" الجديد الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص منذ ظهوره، أواخر السنة الماضية، في مقاطعهة ووهان الصينية.

وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية، اليوم الأحد، أن الفيروس 2019-nCoV تم العثور عليه في عينات مأخوذة من سوق "هوانان" للمأكولات البحرية، والتي تباع فيها حيوانات برية أيضا.

وأشارت الوكالة إلى أن 22 من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق "هوانان" جرى العثور فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس "كورونا" الجديد.

واشار موقع روسيا اليوم الى ان الاخصائيين تمكنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة، الأمر الذي يدل على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة، هي التي كانت مصدرا للفيروس.

وبحسب وسائل الإعلام الصينية فإن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56، وسجلت 1975 إصابة بالفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي وسط الصين لينتشر في مناطق أخرى.

كما سُجلت إصابات في كندا وأميركا واليابان وأستراليا وماليزيا وتايلند وفرنسا وغيرها.