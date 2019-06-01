هيئة الأنواء تتوقع انخفاضا بدرجات الحرارة

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الانواء، اليوم الاربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة.

وأفاد بيان للهئية ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى صحوا وستنخفض درجات الحرارة بضع درجات، فيما ستسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة".

وتابع البيان ان "الطقس يوم غد الخميس سيكون صحوا في مختلف مناطق البلاد ولاتغيير في درجات الحرارة".

واضاف ان "الطقس ليوم الجمعة لن يطرأ عليه اي تغيير يذكر عن يوم الخميس في عموم البلاد".

وارتفعت درجات الحرارة خلال الايام الماضية ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت في بعض المناطق من محافظة البصرة الى 50 درجة مئوية.

سوار أحمد