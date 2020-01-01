منخفض جوي يضرب العراق

أربيل (كوردستان 24)- حذر تقرير لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، من طقس مساء اليوم الاثنين، وغد الثلاثاء في العراق.

وذكر التقرير انه "من المتوقع ان تتأثر مناطق واسعة من البلاد اعتباراً من هذه الليلة ويوم غد الثلاثاء بحالة عدم استقرار جوي ناتجة عن منخفض جوي من شرق البحر المتوسط خاصة المناطق الشمالية والوسطى وابتداءً من أقسامها الغربية ترافقه أمطار رعدية خفيفة الى متوسطة الشدة".

وتابع "ثم تشمل الامطار المنطقة الجنوبية من ليلة الثلاثاء ويوم الاربعاء لتكون متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث زوابع رعدية وتساقط الحالوب فيها، وهناك احتمالية لحدوث السيول في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية بسبب غزارة الامطار فيها".

واشار التقرير الى ان "هناك انخفاض محسوس في درجات الحرارة يشمل المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد في يوم الاربعاء".