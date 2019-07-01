الأنواء تتوقع حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي حالة الطقس بدءا من اليوم الاربعاء ولثلاثة ايام مقبلة.

وبحسب بيان للهيئة فإن طقس اليوم الاربعاء سيكون مشمسا في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومشمسا حارا بشكل ملحوظ في المنطقة الجنوبية.

وتابعت الهيئة ان بغداد ستسجل اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ 43 مئوية فيما ستبلغ في الموصل 40 والبصرة 48 موضحة كذلك توقعاتها لبقية المحافظات في جدول توضيحي.

واضاف البيان ان طقس يوم غد الخميس سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى دون حدوث تغيير بدرجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية يعقبه الجمعة ارتفاع جديد بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية.

اما طقس اليبت فسيشهد ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية فيما سيشهد الاحد ارتفاعا اخر بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية.