بالصور | حرائق أستراليا تستعر وتلتهم الأخضر واليابس

أربيل (كوردستان 24)- لا تزال فرق الإغاثة في أستراليا تكافح منذ اشهر عديدة، للسيطرة على حرائق هائلة أتت على مساحات شاسعة من الأراضي.

ووجهت أستراليا نداء الى ربع مليون شخص وطالبتهم بمغادرة منازلهم وجهزت دعما عسكريا، وأبلغتهم بأن الساعات المقبلة ستكون "في غاية الصعوبة".

The look in their eyes tells how scared these animals are of bushfires. Heartbreaking to see these innocent creatures suffer 💔

Ya Allah shower your merciful rain and protect the land and creation that has faced this calamity 🤲🏻🙏🏻

#PrayForAustralia #australiafire pic.twitter.com/nGd8mkyVFZ — Najaf khan (@Najaf_khan_Nk) January 4, 2020

وتقول السلطات إن أفراد الجيش متأهبون للتحرك إلى مناطق الحرائق إذا تدهورت الأمور بشدة حيث سبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح وضعا خطيرا.

This picture broke my heart into pieces.I am totally devastated by what is happening in #australiafire .

Please pray 🙏 for Australia pic.twitter.com/M6xL8lbMyi — Amit Dubey🇮🇳 (@iamitdubey04) January 5, 2020

وأرسلت السلطات رسائل طوارئ نصية إلى 240 ألف شخص في فيكتوريا تطالبهم بالمغادرة. كما حثت السكان في المناطق عالية الخطورة في ولايتي نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا على التفكير في المغادرة لكن المسؤولين لم يذكروا عدد من وجهت لهم هذه المناشدة.

ولقي 27 شخصا حتفهم ونزح الآلاف بسبب الحرائق الهائلة المشتعلة في أكثر من 25.5 مليون فدان، وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية.

Over 20 people have died and thousands of homes have burned to ground. Many animals has lost lives .😭My thoughts are with the people of Australia and those affected by these devastating fires. #australiafire #AustraliaOnFire #Australia 💔 pic.twitter.com/HHd59BmW7f — Wilfried Dake (@DakeWilfried) January 5, 2020

ومن بين 160 حريقا في نيو ساوث ويلز يوجد 46 خارج نطاق السيطرة بينما يستعر 36 حريقا في ولاية فيكتوريا المجاورة منها تسعة في مستوى حالات الطوارئ.