صحة وبیئة

مرتفع سيبيري يجتاح إقليم كوردستان ويتسبب بتساقط الثلوج

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مرتفع سيبيري يجتاح كوردستان ترافقه موجة ثلوج
شهد إقليم كوردستان في الآونة الأخيرة هطول موجات كثيفة من الثلوج لاسيما في المناطق الجبلية – صورة: كوردستان 24
تساقط الثلوج كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان اليوم الأحد، أن تجتاح موجة من الثلوج المناطق الجبلية في الإقليم.

وقالت المديرية في بيان إن "إقليم كوردستان سيقع اعتباراً من يوم غد الاثنين تحت تأثير مرتفع سيبيري يرافقه تساقط للأمطار صباحا".

وبحسب البيان فان هطول الأمطار سيزداد في أطراف محافظتي أربيل والسليمانية مع فرصة لتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

وأضاف أن تأثير الموجة سيتسمر يوماً واحداً.

وكانت مناطق عديدة من الإقليم قد شهدت في الآونة الاخيرة هطول موجات كثيفة من الثلوج لاسيما في المناطق الواقعة على حدود تركيا وإيران.

ت: ي ع

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