حكومة إقليم كوردستان تجدد دعمها للعمل الصحفي المهني

أربيل (كوردستان 24)- أجرى المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان ورئيس دائرة الإعلام والمعلومات د. جوتيار عادل زيارة إلى نقابة صحفيي كوردستان بهدف التأكيد على دعم العمل الصحفي المهني في الإقليم.

واجتمع عادل مع نقيب الصحفيين آزاد محمد أمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وجرى بحث عدد من الآراء والمقترحات بشأن مهنية العمل الصحفي.

وقال جوتيار عادل إن حكومة الإقليم تعمل دوماً على توفير التسهيلات للصحفيين، مؤكداً دعم الحكومة لتوسيع رقعة العمل المهني للنقابة.

وأشار إلى أن تطوير العمل الصحفي المهني في الإقليم يصب في المصلحة العامة، حسبما جاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات.