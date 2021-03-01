اقليم كوردستان يسجل وفاتين و197 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و197 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 6322 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 197 اصابة جديدة بكورونا، 85 منها في أربيل و47 في السليمانية و56 في دهوك و5 في كرميان و4 في رابرين.

وتماثلت 111 حالة للشفاء، 32 في اربيل، 34 في السليمانية، 41 في دهوك، 4 في كرميان.

واكدت الوزارة تسجيل حالتي وفاة، واحدة في اربيل والاخرى في دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 109151 اصابة، شفي منها 103625، فيما توفي حتى الآن 3521 شخصا.

سوار احمد