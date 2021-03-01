العراق يعلن إيرادات النفط خلال شهر شباط

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، صادرات النفط الخام خلال شهر فبراير شباط الماضي.

وقالت الوزارة ان صادرات العراق من النفط الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت أن الصادرات من مرافئ البصرة، بلغت 2.825 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، ارتفاعا من 2.77 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.

ويقوم العراق بتنفيذ تخفيضات إنتاج في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+"، وذلك لدعم أسواق النفط التي تضررت من جائحة كورونا.

سوار أحمد