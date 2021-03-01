مسرور بارزاني: كوردستان حققت تقدما مهما في حرية الصحافة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ان اقليم كوردستان حقق تقدما مهما في دعم حرية الصحافة الخالية من العنف والترهيب.

ونشر مسرور بارزاني اليوم الاثنين على حسابه في موقع تويتر "اجرينا نقاشات مهمة مع نقابة الصحفيين وتبادلا للآراء".

وتابع "أكدنا على دعم حكومة إقليم كوردستان لحرية الصحافة ، الخالية من العنف والترهيب. هذا أمر أساسي لأي مجتمع ديمقراطي ، وقد أحرزت كوردستان تقدمًا مهمًا".

واستقبل مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 1 آذار (مارس) 2021، نقيب وأعضاء مجلس نقابة صحفيي كوردستان.

وأكد رئيس الحكومة دعم حكومة إقليم كوردستان لصحفيي وإعلاميي كوردستان وللعمل الصحفي عموماً في الإقليم، مذكّراً بدور وأهمية الصحفيين في توعية المجتمع ومساعدة الحكومة في تشخيص المشاكل والانتهاكات ووضع الحلول لها وتصحيح وتحسين تجربة الحكم في كوردستان، منوها إلى أن حرية التعبير تعد إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع متقدم.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان قد وفرت لوسائل الإعلام كل ما من شأنه أن يدعم حرية التعبير بهدف لعب دور فعّال في المجتمع، وبيّن أيضاً أن وسائل الإعلام في كوردستان يجب أن لا تسمح باستغلال مهنة الصحافة المقدسة للتشهير وكيل التهم جزافاً وتقويض السلم المجتمعي.

وقال إن حكومة إقليم كوردستان تدعم حرية الصحافة في كوردستان بشتى السبل، لكي يتمكن صحفيو كوردستان من أداء عملهم بشكل مهني وبعيداً عن الأجندات غير المهنية، وبما يصب في المصلحة العامة ويحافظ على المنجزات الوطنية.

سوار أحمد