اقتصاد

افتتاح مصنع للحديد والصلب في اقليم كوردستان

المصنع الذي يقدر انتاجه السنوي بـ 350 الف طن، قد تم انشاؤه بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار وتم بناؤه على مساحة تقدر بـ 250 دونما
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أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يبدأ العمل في مصنع الحديد والصلب الذي اكتمل بناؤه قرب عاصمة اقليم كوردستان أربيل، بعد عشرة ايام.

وقال رئيس هيئة الانتاج محمد شكري لكوردستان 24 ان "هذا المصنع من أهم المصانع على صعيد المنطقة".

واكد شكري ان "جودة الانتاج ستنافس النتاج العالمي، كما أنه سيوفر مئات فرص العمل لمواطني الاقليم".

والمصنع الذي يقدر انتاجه السنوي بـ 350 الف طن، قد تم انشاؤه بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار وتم بناؤه على مساحة تقدر بـ 250 دونما.

سوار أحمد

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