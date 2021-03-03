بدءا من منتصف الليلة.. أربيل تغلق سيطراتها مع باقي المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية السيطرات في محافظة أربيل أنه سيتم إغلاق نقاط التفتيش مع باقي المحافظات العراقية بدءا من منتصف ليلة اليوم الاربعاء ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقالت المديرية ان هذا الإجراء يأتي ضمن قرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التي اقرتها بعد اجتماعها.

وقال مدير السيطرات المقدم سلام خوشناو لكوردستان 24 "في الساعة 12 من ليلة الأربعاء -الخميس، سوف يتم إغلاق كافة نقاط التفتيش على مداخل أربيل، مع محافظات وسط العراق وجنوبه ولن يتم السماح لاي مواطن أو سائح بالدخول الى أربيل".

واكد خوشناو ان التجول ضمن أربيل طبيعي إلا أنه لن يُسمح للمواطنين من المحافظات الأخرى الدخول اليها، وستبقى السيطرات مغلقة حتى ليلة السبت على الأحد المقبل.

وبحسب قرار اللجنة العليا لمواجهة كورونا فإنه يتم اغلاق السيطرات مع المحافظات العراقية الاخرى بدءا من 5 وحتى 7 من شهر آذار مارس الجاري، وذلك باستثناء الوفود الرسمية الحكومية والدبلوماسيين وقوات التحالف والمنظمات الدولية.

سوار أحمد