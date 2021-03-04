اقتصاد

الدولار يسجل انخفاضا جديدا في اسواق اقليم كوردستان

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أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان اسعار الذهب اسعار العملات اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس انخفاضاً جديدا أمام سعر العملة المحلية فيما شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 145500 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 20000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد = 2500 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 401000 دينار

مثقال عيار 21 = 353000 دينار

مثقال عيار 18 = 301000 دينار

سوار أحمد

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