جدول الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- يصل البابا فرنسيس إلى العراق في وقت لاحق اليوم، الجمعة، في زيارة تستمر أربعة ايام وهي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان.

واصر البابا "84 عاما" على الزيارة رغم تسجيل زيادة جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف الأمنية.

وتهدف الزيارة الى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان وتشجيع المسيحيين والدعوة إلى السلام خلال اجتماعات مع زعماء سياسيين.

ما هو جدول زيارة البابا؟

من المقرر أن يصل البابا فرنسيس العاصمة بغداد بعد ظهر الجمعة وسيكون باستقباله رئيس الوزراء والرئيس العراقي ثم سيلتقي الأساقفة ورجال الدين الآخرين في كنيسة "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في العاصمة وسيكون ظهوره محدودا أمام الجمهور بسبب مخاطر كورونا.

وسوف يذهب البابا يوم السبت جنوبا إلى مدينة النجف الشيعية حيث يزور المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، البالغ من العمر 90 عاما.

بعد ذلك سوف يحضر البابا فرنسيس اجتماعا مشتركا بين أتباع المسيحية والإسلام واليهودية في موقع مدينة أور الأثرية، الذي يعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم.

وسوف يذهب البابا يوم الأحد إلى مدينة الموصل شمالي البلاد، حيث ستقام صلاة في كنيسة الساحة من أجل من سقطوا في الحرب مع تنظيم داعش التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى من المدنيين وفق ما أفادت "بي بي سي".

كما يزور البابا قراقوش القريبة، حيث عاد المسيحيون بعد هزيمة تنظيم داعش عام 2017 لترميم كنيسة المدينة وإعادة بناء منازلهم.

وبعد ظهر ذلك اليوم، سوف يقيم البابا قداسا يحضره آلاف الأشخاص في ملعب في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وسوف ينتشر نحو 10 آلاف فرد من قوات الأمن العراقية لتأمين الزيارة، فضلا عن فرض حظر تجول على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

سوار أحمد