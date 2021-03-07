القنصلية الأمريكية لدى أربيل: زيارة البابا إلى كوردستان تعزيز لتعايش الأديان

أربيل (كوردستان 24)- قالت القنصلية العامة الأمريكية لدى أربيل الأحد إن الزيارة التاريخية التي أجراها بابا الفاتيكان إلى إقليم كوردستان تمثل تعزيزاً للتعايش بين الأديان.

ووصل البابا فرنسيس إلى أربيل في وقت سابق من اليوم، والتقى الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

كذلك أحيى البابا القداس الإلهي في ملعب فرانسو حريري بأربيل، وهو أكبر قداس يترأسه البابا منذ وصوله إلى العراق يوم الجمعة الماضي.

وكتبت القنصلية الأمريكية على صفحتها الرسمية في فيسبوك "تعد زيارة البابا التاريخية خطوة إضافية من شأنها تعزيز التعايش السلمي بين الأديان".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تواصل مناصرة التعايش السلمي والشمول الديني وقبول جميع العقائد في إقليم كوردستان والعراق والعالم".

وكان البابا قد وجه شكره إلى الشعب الكوردي وحكومة إقليم كوردستان على تنظيم الزيارة، وحث الجميع على التسامح ونبذ العنف.